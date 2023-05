BASILEA, Follia nel finale contro lo Zurigo: 4 espulsi

FirenzeViola.it

Il Basilea, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, ha perso per 0-2 contro lo Zurigo in campionato. Tutto è successo nel finale di gara. Si comincia con Adams, espulso all'85' per una gomitata. Successivamente il Basilea ha subito il gol dello 0-1 al 91' su calcio di rigore e dello 0-2 al 94'. A quel punto il capitano rossoblù Taulant Xhaka ha perso completamente la testa: cacciato per un fallo su Marchesano, lo ha afferrato per il collo e successivamente ha colpito con una testata nelle costole Katic. Nella rissa sono stati espulsi anche Burger e Kryeziu, giocatore dello Zurigo, che ha ricevuto il rosso dalla panchina.