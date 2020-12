BARRECA, Ma come si possono dare certi rigori?

Il difensore della Fiorentina, Antonio Barreca, ha così parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio per 1-1 rimediato contro l'Hellas Verona: "E' stata una partita molto combattuta, fatta sulle seconde palle. Sapevamo che loro avrebbero giocato così in trasferta, cioè cercando la palla su e andando sui contrasti, sulle seconde palle. Quindi non è stato facile. Per di più è stata condizionata da un rigore inesistente, non so come col Var si possa dare un rigore del genere, però siamo riusciti a pareggiarla subito e abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla. Io non giocavo da tanto tempo ed è stata dura, ma piano piano ho cercato di prendere il ritmo e le distanze. Devo continuare così facendomi trovare pronto. Le vittoria arriveranno, ne sono certo. La Juventus? Qualche anno fa, quando ero al Torino, era un derby: sarà una partita difficile però potremo dire la nostra".