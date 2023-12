BARONE, Supercoppa? Va rivisto il calendario. Oggi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita: "Questa sera troviamo un clima importante, è molto bello per il calcio italiano e sarà sicuramente una bella partita. Sarà una gara piena di tensione e di cura dei dettagli. Non ci devono essere distrazioni, crediamo molto nell'arbitraggio italiano e nella tecnologia che è tra le migliori al mondo. Lotteremo su ogni pallone e vedremo poi al novantesimo cosa uscirà fuori".

Sul calendario: "Abbiamo tante partite. Ringraziamo l'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa. Bisogna però ridefinire alcuni dettagli e spostare alcune partite nel calendario. Abbiamo tante partite, il campionato è ancora molto lungo. La Fiorentina ha la possibilità di giocare più di 60 partite anche in questa stagione".

Cosa vi aspettate dal gruppo? E sul mercato? "Ci aspettiamo sempre qualcosa di più dalla squadra. Ma come anche dalla stessa dirigenza. Per il momento siamo soddisfatti di quello che abbiamo costruito. Sul mercato ci faremo trovare pronti. Parliamo ogni giorno col mister per definire la situazione dei singoli e siamo per preparati per intervenire sul mercato dove c'è bisogno".