BARONE, Stasera al Franchi dopo viaggio lampo in USA

© foto di Federico De Luca 2022

Questa sera sarà regolarmente in tribuna autorità il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Dopo il viaggio lampo negli Stati Uniti per festeggiare la nascita del nipote Giuseppe Tommaso Barone il dirigente seguirà dal vivo la sfida al Franchi tra Fiorentina e Atalanta, in attesa che entro la fine del mese lo raggiunga in città anche il presidente Rocco Commisso. Sull'agenda, ovviamente, oltre alle sfide decisive del finale di stagione anche la vicenda legata al futuro dello stadio.