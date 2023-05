BARONE, Sono fiducioso, la squadra è pronta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Joe Barone, dirigente viola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al margine della semifinale di ritorno tra Basilea e Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono fiducioso per stasera, ci giochiamo tanto, non dobbiamo accontentarci della bella prima parte di stagione, dobbiamo essere super pronti per questa partita".

Come sta la squadra dal punto di vista fisico? "La squadra è lucida, giocare una semifinale ti esalta, quindi i giocatori sono pronti. Sarà difficile perché il Basilea ti aspetterà ma ci siamo preparati bene. Dovremo stare molto attenti alle loro transizioni e sfruttare gli spazi e le occasioni che ci creeremo".