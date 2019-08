BARONE, Serve Lega a NY per far crescere Serie A

Anche Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha rilasciato alcune battute a la Repubblica: "Il nostro settore giovanile ha dato ottime risposte nonostante non ci siano ancora le strutture che vorremmo. Ho ottimi rapporti con gli altri proprietari e come ha detto Commisso vorremmo una sede della Lega a New York in modo che il brand di Serie A cresca fuori dall'Italia in un mercato imporante anche a livello mediatico".