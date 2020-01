BARONE, Nessun colpo vicino: si lavora. Iachini..

Nel corso dell’allenamento a porte aperte di capodanno allo stadio Franchi, ha preso la parola il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Ecco le sue parole: “Innanzitutto tanti auguri a tutti i tifosi viola nel mondo: oggi è un giorno particolare ed è un’emozione vedere così tanta gente. Tutti i giocatori sono rimasti colpiti: ci sono tre cose che ci fanno capire quanto sia importante Firenze e che spiega perché abbiamo investito, la storia della città, la nostra tifoseria e l’attenzione che i media mettono verso la squadra e la città. Se aumentano le nostre responsabilità? Certo ma ci riteniamo fortunati ad avere una città e una tifoseria così. Ognuno di noi deve prendere appunti. Il mercato? Sul mercato si lavora ogni giorni, Pradè e il suo staff stanno lavorando alle opportunità che ci sono per vedere cosa serve alla squadra. Qualche nome vicino alla Fiorentina? Sui giocatori in particolare non c’è nulla di vicino, ora non ha senso parlare di nomi: ogni giorno e ogni ora esce fuori un’opportunità che noi dobbiamo valutare. L’impatto con Iachini? Giuseppe sta lavorando tanto e a lungo, ovviamente ha una mentalità molto differente rispetto alla passata gestione: ci vorrà del tempo ma speriamo di avere risultati immediatamente. In cosa è diverso Iachini da Montella? Nell’intensità e nella durata del lavoro. Chiesa in gruppo? E’ stato infortunato, ora sta ritornando a essere in forma: spero sia pronto per la partita con il Bologna. I tempi del mercato? Bisogna capire prima di che tipo di giocatori ha bisogno il nostro allenatore. Priorità attacco? Abbiamo degli ottimi attaccanti in questo momento, Pedro non è stato utilizzato molto ma ha fatto vedere di essere molto valido. Mentalità salvezza? Non ne parlo mai, siamo una squadra molto tecnica e valida: non sono preoccupato come tanti scrivono, abbiamo avuto tanti infortuni e giocatori senza giocatori importanti”.