BARONE, L.Alberto? Non entro in storie di altri club

Il dg della Fiorentina Joe Barone, dal ritiro di Moena, ha parlato a SportMediaset soffermandosi anche sul nome di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio è stato accostato anche alla società di Commisso nelle ultime settimane: “Paragone Jovic-Toni? Mi auguro che anche lui vinca la classifica marcatori. Abbiamo attaccanti di grande livello, ragazzi sia giovani che di esperienza. Luka è un giocatore molto importante, viene da una delle squadre più forti al mondo. Ora bisogna lavorare e so che Luka farà la sua parte, può ripetere quello che Toni ha fatto in passato qua a Firenze. Milenkovic? E' un giocatore della Fiorentina, farò di tutto per tenerlo qua. Lui ed il suo entourage sono al corrente di questo. E' qua da sei anni, è un giocatore molto importante per noi. Il resto sono chiacchiere, non abbiamo sentito altre società per lui. Luis Alberto è un giocatore della Lazio, non voglio entrare nei discorsi riguardanti le altre squadre semplicemente perché non voglio che le altre squadre entrino nei nostri”.