BARONE, Juve? Gara che abbiamo cerchiato tutti

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato dal Torrino d'Oro 2019: "Essere qui davanti a tutti i tifosi e i cittadini di Firenze emoziona molto il presidente, ma anche me. Sentiamo il calore della città, e questo a me fa lavorare di più, questa serata mi trasmette l'energia per far bene assieme a tutta la città. Oggi Rocco ha incontrato tutta la squadra femminile, siamo stati la mattina agli allenamenti e poi anche al centro sportivo per il pranzo".

Fiorentina-Juventus grande emozione? "Sì, una partita che nel calendario tutti abbiamo cerchiato: dirigenti, giocatori, staff... Aspettiamo che tornino i nazionali, il mister sta preparando la sfida e speriamo di fare bene".