BARONE, Ikoné resta, non andrà a Roma. Ora acquisti

Nel corso della puntata odierna di "Buongiorno Viola Park", sui canali social della Fiorentina, il dg viola Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Jonathan Ikone, su cui negli ultimi giorni si sono scagliate voci di mercato che lo vedrebbero protagonista di un possibile scambio con Andrea Belotti e la Roma: “Voglio chiudere un dettaglio per la società e la squadra: Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita. Non andrà alla Roma, rimane alla Fiorentina. Quindi, chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo.

Jonathan ha preso la responsabilità e il coraggio di tirare un rigore in cui perdevamo 1-0, l’ha sbagliato e sono cose che hanno conseguenze. Ma il gruppo lo aiuta e lo ama, il mercato è fatto di dettagli e nei prossimi giorni ci sarà qualche nuova entrata”.