BARONE, I conti si fanno alla fine. Che dubbi sul Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è anche Joe Barone nella conversazione con Rocco Commisso ai canali ufficiali. Queste le parole del dg della Fiorentina: "Ho parlato alla squadra con Rocco e con il direttore Pradè. Sono pronti per la partita di domenica contro il Frosinone e il mister sta preparando la partita abbastanza bene: il nostro obiettivo è fare bene domenica".

Cosa le dicono i tifosi?

"Intanto vogliamo ringraziare tutti i tifosi che seguono dappertutto la Fiorentina. Nessuno di noi va in campo per fallire. Ci sono alcuni tifosi che stanno molto vicino alla squadra, bisogna continuare a farlo e i conti si faranno come sempre alla fine".

A che punto è il lavoro del club?

"Non dimentichiamoci che la Fiorentina ha una nuova casa. Poi in Lega stiamo lavorando per sistemare i conti e fare in modo che le regole siano uguali per tutti. Speriamo di arrivare presto ad una soluzione".

La situazione stadio?

"Ci sono tanti temi ancora da capire, come l'affitto o la concessione. Oppure cosa significa 22mila posti per il Franchi. Oltre a voler capire la situazione per la stagione 2025/26: noi abbiamo da festeggiare i 100 anni della Fiorentina. La situazione Padovani poi non è abbastanza chiara".