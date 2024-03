BARONE, Due delegazioni di ACF tra Pozzallo e gli Usa

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

Sarà una vera e propria delegazione viola quella che seguirà il feretro di Joe Barone nei suoi due ultimi viaggi prima della tumulazione a New York, prevista per la giornata di martedì: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it infatti ci sarà una rappresentanza della Fiorentina sia nella tappa di domani e sabato a Pozzallo sia per le esequie finali in America. Saranno presenti in Sicilia il direttore tecnico Burdisso, il team manager Ottaviani e i responsabili del settore giovanile Angeloni e Niccolini.

Nella "Grande Mela", invece, voleranno nei prossimi giorni il ds Pradè, il responsabile delle comunicazioni Ferrari e il medico del club Pengue.