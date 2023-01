BARONE, Dagli USA portata pianificazione. A Firenze...

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Paramount Plus all'interno di uno speciale realizzato dalla tv americana sulla squadra in maglia viola: "Questa città è come fare un tuffo nel passato, è la sua bellezza: una città di arte, cultura, bellezza e classe. Firenze è come una piccola New York fatta di rapporti di vicinato. Sanno tutti cosa fai e ti seguono, tutti conoscono i tuoi affari e quelli della Fiorentina... E soprattutto tutti sanno come spendere i soldi di Rocco (Commisso, ndr), questa è la parte fantastica!".

Sentite di rappresentare gli italoamericani?

"Certo, siamo orgogliosi di poter rappresentare questa comunità. Rocco sa come guidare i propri sogni e voglio essere sicuro di poterlo aiutare al meglio delle mie abilità".

Avete portato la mentalità americana?

"Molto, specialmente nella pianificazione. Le infrastrutture in Fiorentina non esistevano e subito ci siamo mossi per costruire un centro sportivo nuovo, il Viola Park. Visione e abilità negli investimenti, questo portiamo. Sarà qualcosa di cui essere veramente orgogliosi".

Com'è vissuto il calcio a Firenze?

"E' una religione, un culto, una passione per 24 ore al giorno e sette giorni su sette. La potenza della nostra gente ti fa sognare, ci serve questo".