BARNINI, Viola a Empoli? Serve il parere dei cittadini

Il tema stadio continua a far parlare anche ad Empoli: tra le tante opzioni vagliate negli scorsi giorni per il trasloco che la Fiorentina dovrà attuare da metà 2024 a metà 2026 (durante la fase più intensiva dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi), è infatti Empoli la scelta che sembra logisticamente più comoda.

Se però il presidente del club azzurro Fabrizio Corsi si è mostrato favorevole a questa soluzione, la sindaca di Empoli Brenda Barnini si è mostrata in un primo momento restia alla possibilità di ospitare le gare della Fiorentina per due stagioni. Tra le numerose dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dalla prima cittadina empolese, l'ultima è affidata ad un post sui propri profili social in cui sembra aprire uno spiraglio sul tema. Ecco il testo: "Questione Fiorentina al Castellani. Voglio dire solo una cosa: chi continua a banalizzare la discussione e a farne solo un tema da stadio non conosce e non capisce i problemi della nostra città. Al momento non c’è aperto nessun tavolo istituzionale per discuterne seriamente, laddove ci fosse coinvolgerò i cittadini, le associazioni, il tessuto commerciale e ovviamente Empoli FC per valutare ogni aspetto e fare l’interesse della nostra città".