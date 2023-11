BARCHIESI A RFV, Beltran male. Su tiro Sottil era rigore

FirenzeViola.it

Massimo Barchiesi a Radio FirenzeViola

Il noto giornalista di Radio Rai Massimo Barchiesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per analizzare la sconfitta di ieri sera, da lui commentata, della Fiorentina contro il Milan. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha avuto un buon atteggiamento iniziale aggredendo i portatori di palla rossoneri. Il problema però è il solito, ovvero l'incapacità di segnare. Nel primo tempo le migliori occasioni le avute il Milan. Nella seconda frazione di gioco invece i viola sono andati vicino a segnare ma è mancata la stoccata finale. Beltran? In quell'occasione ad inizio ripresa poteva e doveva fare meglio. Non può sbagliare quel controllo. Sicuramente non è in fiducia al momento ed è un peccato perché è un giocatore che potenzialmente ha dei numeri. Probabilmente soffre il dualismo con Nzola. Ieri la sua prestazione è stata insufficiente".

Come valuta l'arbitraggio di ieri?

"Direi che ci sono stati errori da ambedue le parti perché poteva starci il rosso per Parisi, ma anche un rigore per la Fiorentina. A mio modo di vedere il tocco di Loftus-Cheek sul tiro di Sottil è punibile con il penalty".

La Fiorentina oltre ai problemi in avanti ha problemi ha mostrato problemi anche in difesa. Cosa ne pensa di Parisi a destra?

"Parisi non ha fatto male nel complesso, ma si vede che fa fatica a destra. Sta facendo il massimo ma è mancino, non è il suo ruolo. Se abbiamo parlato tanto dei problemi offensivi del Milan, va detto che i viola hanno un'emergenza in quella zona".

Come dovrebbe intervenire la società sul mercato?

"Sì penso che debbano intervenire a gennaio. Anche se è vero che l'investimento estivo sui due attaccanti è stato importante. La Fiorentina non può sperare solo nei gol di Nico Gonzalez e Bonaventura. Sono quasi due mesi che non segna in campionato un giocatore diverso da loro due".