BARAK, Tra Lazio e voglia di spaccare il mondo viola

Antonin Barak è ancora un oggetto semi misterioso all'interno della Fiorentina. Arrivato negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo e lanciato subito da Vincenzo Italiano nelle rotazioni (cosa che accade raramente per i nuovi acquisti), il centrocampista ceco ha faticato però un po' ad inserirsi nelle trame di gioco viola senza comunque far mai mancare l'apporto in zona gol che con la maglia dell'Hellas Verona l'ha visto protagonista di un campionato da oltre la doppia cifra di reti. Ma se sul tabellino dei gol c'è poco da dire (la scorsa stagione sono state comunque 7 le segnature, tra cui quella storica contro il Basilea), è dal punto di vista delle prestazioni che ha lasciato un po' a desiderare, spesso risultando avulso dal resto della squadra.

Con la Lazio che preme per provare a portarlo alla corte di Sarri e l'infortunio di Castrovilli, Barak si trova ora a dover dimostrare cosa può diventare: una cessione eccellente o un potenziale protagonista della stagione della Fiorentina? Il grande "problema" per lui è stato e sarà soprattutto nella concorrenza di Bonaventura, difficile da scalzare. Ma è anche vero che se la squadra viola supererà lo spareggio di Conference allora le occasioni non mancheranno. Starà a Barak saperle sfruttare.