BARAK, Riconquista la Nazionale dopo un anno

Momento felice per l'uomo del momento e della provvidenza, Antonin Barak, che oltre ad aver riconquistato la fiducia dell'allenatore Vincenzo Italiano e aver segnato due gol importantissimi in Conference, ha riguadagnato anche la Nazionale dopo un anno preciso. La Repubblica Ceca affronterà Norvegia e Armenia in amichevole.