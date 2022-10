BARAK, Oggi possibile panchina per lui: il punto

Questa sera potrebbe sedersi, almeno inizialmente, in panchina Antonin Barak. Come riportato da TMW, e anche come raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista ceco, dopo l'inizio di avventura in maglia gigliata non al top, complice, forse, anche la posizione in campo, potrebbe lasciare spazio a Mandragora. Al momento, l'ex Torino, è in vantaggio per una maglia da titolare in un ballottaggio serratissimo. Pochi dubbi invece su chi andrà a completare il reparto: Amrabat e Boneventura i grandi favoriti.