BARAK, Idea Lazio per il post-Basic ma Italiano...

Come scritto da La Gazzetta dello Sport la Lazio sta cercando una soluzione per Toma Basic, in uscita. Al suo posto Sarri ha intenzione ovviamente di prendere un altro centrocampista e tra i nomi valutati c'è anche quello di Antonin Barak della Fiorentina. Difficile però che Italiano lo lasci partire così facilmente, nonostante l'inizio di stagione complicato.