BARAK, Contratta infezione virale: il comunicato di ACF

© foto di Federico De Luca 2023

Antonin Barak, tornato a Firenze nelle scorse ore, dovrà rimandare il suo rientro in campo a causa di un’ infezione virale contratta durante il periodo di vacanza. Di seguito il comunicato della Fiorentina sulle sue condizioni: "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, il calciatore Antonin Barak è stato sottoposto ad accertamenti specialistici a seguito di un’ infezione virale contratta durante il periodo di vacanza. Il calciatore, in buone condizioni generali, necessita di ulteriori dieci giorni di riposo prima di poter essere sottoposto alle visite di rito per poter iniziare la preparazione pre-campionato".