BARAK, Che fine hai fatto? Il dato sull'impiego

Sono tanti i problemi che stanno affiorando nell'attuale Fiorentina, tra tutti spiccano i problemi realizzativi di una fase offensiva che se prima faticava a concretizzare quanto creato, adesso produce poco. Molti i singoli che stanno facendo mancare il loro apporto, tra questi c'è anche qualcuno che non sta avendo chissà quante occasioni. Antonin Barak, per esempio, nel corso di questa stagione è letteralmente scomparso dai radar viola.

Arrivato l'estate scorsa dal Verona, il centrocampista offensivo ceco classe 1994 aveva iniziato bene per poi perdersi, ma senza che l'apporto del club nei suoi confronti venisse a mancare. Anzi, è stato pure riscattato in anticipo di sei mesi rispetto ai termini fissati, nel mercato invernale del 2023. La sua prima stagione a Firenze è stata un alternarsi di alti e bassi. Ma che prometteva bene per l'anno sportivo a venire, questo. Soprattutto perché corredata con gol pesanti, non ultimo quello di Basilea che aveva consegnato la finale di Conference League, poi persa contro il West Ham.

Quindi ci si è messa di mezzo una brutta malattia, nell'estate scorsa: lungo stop per Barak, costretto lontano dai campi per un bel po' e a iniziare senza preparazione. Un gap fisico che si è visto a lungo e difficile da risolvere con i pochi minuti a sua disposizione a Firenze. Nel mercato di gennaio sul suo conto si sono mosse alcune realtà di Serie A, per primo il Napoli (prima di virare su Traore) e poi anche Lecce e Cagliari negli ultimi giorni, ma la Fiorentina ne ha bloccato la partenza. Nel 2024 di Barak, però, pochissimo spazio: 88 minuti, che diventano appena 26 se si restringe il campo alla sola Serie A. E dire che in uno di questi spezzoni, tutti da subentrato (ha giocato dal 1' solo in Coppa Italia col Bologna) ha pure trovato il gol. Era il 5-1 al Frosinone, unica vittoria del nuovo anno in campionato. Con un Bonaventura apparso in calo negli ultimi tempi, forse Barak per primo pensava di poter trovare finalmente più spazio. Per ora però non è stato così.