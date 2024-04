BARAK, Capiremo di cosa siamo capaci. Sto tornando e ora me la sto godendo

Fonte: dal nostro inviato a Plzen - Alessandro Di Nardo

Dallo stadio Doosan Arena, in conferenza stampa il trequartista viola Antonin Barak incontra i giornalisti per presentare Viktoria Plzen-Fiorentina, in programma domani in Repubblica Ceca alle 18:45 e valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League: "È una stagione che vedo dal punto di vista della squadra buona, come l'anno scorso. Abbiamo cominciato meglio, ma non io personalmente, che ho avuto parecchi problemi. In Europa serve tempo per essere pronti, e io sto lavorando. Non voglio parlare del passato, sono contentissimo che ora abbiamo un mese ancora con tutte le competizioni. Io me la sto godendo tantissimo, speriamo di riuscire ad andare avanti con prestazioni buone. Domani abbiamo una bella partita da affrontare con una grande prestazione per portare un risultato positivo a Firenze".

Da ceco, ha caricato l'ambiente? Che caratteristiche ha il Viktoria?

"Se non mi sbaglio, non hanno mai fatto i quarti di una coppa europea. Vuol dire tanto, vogliono battere questo record e passare contro di noi. Ma siamo qui con grande ambizione, vogliamo andare avanti in tutti i modi e stiamo preparando al meglio la gara. Tutti ce l'hanno in testa, non si può mollare mai. Abbiamo negli occhi ancora l'anno scorso, siamo tutti pronti al 100%".

Prosegue: "Domani ci saranno tutti, membri della famiglia e amici. L'atmosfera sarà particolare, Plzen è una realtà conosciuta in Repubblica Ceca per il calore dei tifosi. Per questo sarò ancora più motivato. Se ho dato dei consigli ai miei compagni? Alcuni me l'hanno chiesto, ma oggigiorno le informazioni sono ovunque, quindi ho solo dovuto confermare i loro dati".

Conclude: "Adesso abbiamo i quarti e vogliamo passare. Vogliamo arrivare dove l'anno scorso e ce la possiamo fare, la passata stagione finì male ma abbiamo tutto per ripetere quel percorso e abbiamo una motivazione perfetta per provarci. Dobbiamo sfruttare la nostra forma migliore e arrivare alla vittoria, poi capiremo di cosa siamo capaci".