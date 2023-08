BANCHELLI A RFV, Nzola e Beltran possono completarsi

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ascolta l'audio

Giacomo Banchelli a Radio FirenzeViola

Giacomo Banchelli, ex viola, parla così dei principali temi di casa Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola. Partendo da un primo giudizio su Nzola: “Sono solo due partite, non cominciamo con i processi. Nzola l’ha avuto Italiano a Spezia, è strutturato, fisicamente gli ci vorrà tempo ad entrare in forma. Diamogli tempo, i suoi gol li ha sempre fatti a La Spezia, giocando in una squadra come la Fiorentina penso che segnerà anche a Firenze. È una questione fisica. In Europa il calcio è diverso, a Genova aveva fatto bene. Purtroppo a Vienna è andata male, ma diamogli tempo”.

Su Beltran-Nzola: “Possono anche giocare insieme. Beltran è più una seconda punta di movimento, mentre Nzola è una prima punta. Potrebbero completarsi, come facevano Lukaku e Lautaro per intendersi. Potrebbero essere una bella coppia”.

Italiano ha paragonato, per caratteristiche, Beltran a Baiano. Pareri?

“Sì, ma Nzola non è Batistuta (ride, ndr). Però potrebbero fare un 4-3-1-2, ma in questo momento non credo sia nelle intenzioni dell’allenatore. Prima di cambiare il modulo io credo che Italiano aspetterebbe un po’”.

Conclude: “La Fiorentina penso farà un campionato tra il quinto e il settimo posto. Comunque io penso che Italiano continuerà col 4-3-3, cambierebbe solo dopo qualche sconfitta o per infortuni, perché la sua idea rimane quella”.