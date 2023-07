BANCHELLI A RFV, Dia gran giocatore, a me piace Correa

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Giacomo Banchelli, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Dia ritengo che sia un grande attaccante, però non mi sembra una punta vera e propria, lo vedo piuttosto come una seconda punta o un esterno. Vedo che stanno girando molti nomi, alcuni anche molto interessanti, intorno al mercato viola; ovviamente tutto dipenderà dalle idee e le decisioni del Presidente Commisso. Tornando al discorso di Dia, alla Salernitana ha fatto una grande stagione, poi c'è da dire che ogni piazza è diversa, di conseguenza venendo a Firenze si ritroverebbe in un ambiente molto più competitivo di quello trovato a Salerno e avrebbe la possibilità di giocare per una squadra che mira a tornare in Europa, che lotta per traguardi importanti".

Qual è un attaccante che consiglierebbe di prendere alla Fiorentina?

"Come attaccante mi piace molto Correa dell'Inter, nonostante abbia avuto un periodo negativo. Secondo me è un giocatore che a Firenze può far bene".

Cos'ha da dire sul possibile ritorno di Kokorin a Firenze?

"Penso che abbia fatto delle buone cose a Cipro, certo è che si parla di un campionato che per ritmo, livello e qualità è molto inferiore alla Serie A. Per quelli che sono gli obbiettivi della Fiorentina, non penso che possa essere utile alla squadra".