BALOTELLI, La Fiorentina ci proverà. Nodo ingaggio

Tutto nelle mani di Mino Raiola. Il potentissimo agente di Mario Balotelli è, secondo La Nazione, il tessitore di una manovra che la Fiorentina pare intenzionata a perfezionare. O meglio, a percorrere fino in fondo. Supermario intriga, lo ha detto Barone così come Montella si è lasciato andare a un commento (non vincolante): ciò vuol dire che se esisteranno le giuste prospettive i viola proveranno a chiudere. Non adesso, e questo lo sa anche Raiola che spinge per far tornare in Italia, nel campionato pre-Europei, l'attaccante. Magari inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Balotelli, inoltre, è svincolato, dunque si dovrebbe eventualmente parlare 'solo' dell'ingaggio, certamente un rischio, ma che per un potenziale fuoriclasse intriga e non poco.