BALDANZI, Vicino al rientro ma inizierà in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Punto sull'Empoli attraverso pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze). C’è un bel punto interrogativo per gli azzurri in vista della partita con la Fiorentina: Tommaso Baldanzi ci sarà? Il talento di Castelfiorentino ha segnato in Under 21 ma ha preso una botta alla caviglia e a Empoli da giorni si chiedono se potrà essere del derby o meno. Baldanzi non si è allenato in gruppo nei giorni scorsi ma trapela un po’ di fiducia.

Sembra che Baldanzi possa far parte dei convocati anche se non è certa la sua partenza dal primo minuto: una delle ipotesi più accreditate è l’ingresso a gara in corso. Decisivo l’allenamento di oggi. Chissà se Andreazzoli vorrà rischiarlo dal primo minuto o meno, a poche ore dalla partita pare che l’assetto più probabile sia con Cambiaghi - in gol a Firenze l’anno scorso - e Cancellieri alle spalle di Caputo.