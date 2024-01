Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Confermate le indiscrezioni arrivate nel pomeriggio dall'Argentina: la Fiorentina ha preso Luis Balbo, esterno venezuelano classe 2006 in forza al Famalicao in Portogallo. Il giovane arriverà domani a Firenze per le visite mediche e si aggregherà alla Primavera di Galloppa.