BAIANO, Castro si preoccupi di Maleh. Drago...

L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato della gara di ieri sera e degli scenari che si aprono: "La sconfitta ha riportato la squadra con i piedi per terra perché a Torino non c'era stata neanche la prestazione. Questa squadra quando gioca su questi livelli di Napoli e ieri sera non deve temere nessuno. Dragowski e le polemiche dell'agente? Ad inizio stagione il titolare era lui ma poi Terracciano lo ha sostituito bene ed ha fatto prestazioni egregie. Dragowski purtroppo ha sciupato la chance di Napoli perciò il titolare resta Terracciano. Quello che è stato è stato, se non gioca un motivo ci sarà, Italiano non credo vada a simpatie, Terracciano si è meritata sul campo la maglia da titolare e la scelta non fa una grinza".

A Gonzalez manca il gol? "Se andiamo a vedere la sua storia non è che abbia fatto tantissimi gol ma permette agli altri di farne per caratteristiche, certo deve migliorare sotto questo punto di vista ma non mi aspetto che ora faccia undici gol. Ikoné? Ha qualità, pensa a fare prestazioni importanti e a mettersi al servizio della suadra, questa per ora è la sua priorità. E' arrivato e deve ancora capire il campionato, la squadra e la sua collocazione, difficilmente lo vedremo tornare indietro, la cosa importante è che abbia sei mesi per la conoscenza del campionato italiano e per inserirsi così nel gruppo, non mi aspetto grandissime cose già ora. Facciamo un passo alla volta, perché ha le qualità importanti ma rispetto agli altri è in ritardo".

Maleh scalza Castrovilli? "Tutti gli allenatori vorrebbero avere Maleh in squadra, sempre presente quando viene chiamato in causa, è dinamico e il dinamismo fa la differenza nel calcio moderno, lo trovi in tutte e due le fasi. La cosa positiva è che, pur non titolare inamovibile, fa delle prestazioni importanti ed è normale che Castrovilli debba preoccuparsi perché nessuno ha il posto assicurato con Italiano. Il tecnico giustamente valuta anche il lavoro della settimana. Castrovilli deve ritrovare il ritmo visto che è stato fermo per infortunio e deve capire che quello fatto vedere finora non basta perché chi sta fuori spinge e questo per l'allenatore è un bene"