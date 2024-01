BAIANO A RFV, Simeone il migliore tra i "prendibili"

FirenzeViola.it

Francesco Baiano a Radio Firenze Viola

A due giorni di distanza dalla sconfitta contro il Sassuolo, l'ex viola Francesco Baiano ha parlato a Radio FirenzeViola della situazione della Fiorentina e di alcuni possibili colpi di mercato: "A Bonaventura non si può imputare niente. Ha tirato la carretta fino ad ora ed è stato sicuramente l'uomo in più in questi sei mesi insieme a Nico Gonzalez. I rigori si sbagliano quando si tirano, non è successo nulla. Sul mercato dico che la Fiorentina deve prendere uno-due giocatori ma capaci di far fare il salto di qualità. O si portano dentro due pedine forti o si può rimanere anche così. La Fiorentina ha dei buonissimi giocatori già ora, per fare il salto serve altro. E Ngonge credo sia un buon esterno, non uno che ti può fare la differenza ora

Per l'attacco? Riprenderei volentieri Simeone. In questo momento il mercato offre veramente poco. Tanto adesso i grandi attaccanti non vengono a Firenze, non ti prendono neanche in considerazione. Non è una questione di soldi, perché Commisso ha le disponibilità per prendere potenzialmente anche un top-player, la differenza la fanno le motivazioni e le competizioni che gioca la Fiorentina. Tra gli attaccanti prendibili per me il migliore è Simeone

Quarto posto? Me lo auguro per la Fiorentina, ma bisogna essere realisti. Il massimo per questa squadra sarebbe arrivare in Europa League perché ci sono sei-sette squadre superori ai viola".

