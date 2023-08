BAIANO A RFV, Mercato viola buono. Beltran gran colpo

FirenzeViola.it

Francesco Baiano a Radio FirenzeViola

Francesco Baiano, ex attaccante viola, commenta così l’attualità del mondo Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Il mercato viola mi è piaciuto. È stato buono, poi ovviamente bisogna vedere le partite. Perché alla fine la cartina tornasole è il campionato. Però sono fiducioso”.

Come vede gli acquisti in attacco?

“Sono due giocatori buoni, Beltran va valutato perché arriva da un campionato completamente diverso. Mentre Nzola ha già lavorato con Italiano, Beltran invece deve prima imparare la lingua. Ma chi sa giocare a calcio non ha bisogno di tempo: uno che sa giocare va oltre il tempo. Se uno ha qualità, le fa vedere in Argentina come in Italia o in Spagna”.

Beltran pensa sia l’attaccante ideale?

“Ho visto dei filmati. È un giocatore con qualità importanti, abituato a giocare sotto pressione. Mi aspetto molto, non da subito, ma per me la Fiorentina ha fatto un grande colpo”.

Può giocare in coppia con Nzola a suo parere?

“Hanno caratteristiche completamente diverse. Nzola è il classico centravanti, tiene botta e fa salire la squadra. Beltran, da quel poco che ho visto, non mi pare una prima punta. Penso possano giocare insieme, ma bisognerebbe cambiare modulo”.