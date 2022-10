BAIANO A RFV, Jovic? Prima dimostri, poi esulti

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco "Ciccio" Baiano è intervenuto oggi ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", per fare il punto della situazione sul momento della squadra viola in vista della sfida di domani in Conference League: "Ci sono tutti i presupposti per andare avanti in Europa: la Fiorentina ha conquistato con merito questa competizione e deve portarlo avanti con fiducia. In campionato la situazione mi pare più delicata".

Ranieri ha raccontato che, nel corso della sua esperienza viola, fu dura conciliare la Coppa con la Serie A...

"L'Europa è un privilegio che però ti leva l'anima: partite, viaggi, allenamenti... è dura preparare una partita che arriva dopo appena tre giorni. Se poi non hai più giocatori forti come Vlahovic si fa dura: la differenza vera non la fanno gli allenatori ma i giocatori. Lo stesso discorso vale per Torreira e Odriozola, elementi importanti che non sono stati sostituiti".

E dei nuovi arrivati che dice?

"Si devono ancora ambientare, ci sono ancora tutte le possibilità per recuperare sia in campionato che in Europa. Non so però in Serie A quale sarà a questo punto l'obiettivo della squadra... mi pare dura rivedere i viola in Coppa l'anno prossimo".

Lei è mai stato polemico nelle sue esultanze?

"Io ho sempre esultato in modo sobrio... poi ognuno può fare quello che vuole, basta solo aver rispetto per il pubblico. Quella di Jovic? Non mi ha trovato assolutamente d'accordo... prima di qualsiasi cosa lui deve dimostrare. Ma ci rendiamo conto che ha segnato solo 4 gol e metà di questi contro gli Hearts?".