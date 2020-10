BADELJ, Altro ex positivo viola: "Ho avuto il Covid"

Dopo Pradè, Iachini e Sottil spunta a sorpresa un altro ex positivo al Covid-19 nell'autentico focolaio che si era generato in casa Fiorentina nel marzo scorso: si tratta di Milan Badelj - oggi al Genoa - che al Secolo XIX ha raccontato della sua positività al coronavirus nei mesi viola, paragonando quella situazione ai momenti difficili che sta vivendo ora in rossoblù, con oltre 20 tesserati contagiati. Ecco le sue parole: “A Firenze era successo qualcosa di simile. A marzo e aprile sono stati parecchi i giocatori contagiati. Poi, certo, non ci vedevamo e siamo in campo tanto tempo dopo. Però le sensazioni sono le stesse. Spero che nessuna altra squadra provi quello che è toccato a noi. Con ogni probabilità anche io ho avuto il Covid a marzo. Non ho fatto il tampone allora ma i test sierologici fatti dopo hanno dimostrato che ho gli anticorpi”.

