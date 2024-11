BACCONI A RFV, Ecco cosa sarà decisivo contro l'Inter

FirenzeViola.it

Adriano Bacconi, allenatore e personaggio televisivo, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola Amore Mio': "Palladino ha sorpreso tutti con il suo schieramento alla Fiorentina perché non l'aveva mai praticamente fatto. Ha trovato terzini che si stringono e si allargano, con Beltran che lega il gioco e Kean che dà profondità, un aspetto che sarà fondamentale contro l'Inter. Gli altri chiudono tutti a centrocampo e anche questo sarà importante perché l'Inter invece gioca tanto in ampiezza. La Fiorentina avrà la superiorità numerica dentro al campo, dove Adli sta prendendo sempre di più la leadership facendo passaggi illuminanti in verticale. I difensori dell'Inter non sono velocissimi e potrebbe essere decisivi. I terzini resteranno da soli e questo invece potrebbe essere il punto debole".

La Fiorentina ha dimostrato di poter vestire più abiti.

"Palladino lo faceva anche a Monza, non è un allenatore che si fissa su un sistema di gioco. A me piace tanto Beltran perché cambia l'assetto della squadra, giocando sia a fianco di Kean che come centrocampista aggiunto. Con Adli è fondamentale avere un terzo centrocampista che aiuta in fase di non possesso, tanto più contro l'Inter".

