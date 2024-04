BABY IN PRESTITO, Bilancio positivo: chi è già pronto

FirenzeViola.it

Il bilancio pasquale dei tanti baby viola in prestito tra Serie A, B e C (con ormai tre-quarti di stagione in archivio) porta in dote anche in questa circostanza buone risposte. Al netto di quanti - alla loro prima esperienza tra i professionisti - stanno ancora tentando di ingranare la marcia per questo finale di stagione e hanno già dato l’impressione di doversi cimentare ancora un altro anno lontano da Firenze per farsi le ossa, non sono pochi i giovani cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina che lontano dal Viola Park hanno regalato ottime impressioni.

WAITING FOR PIEROZZI. Se l’aspettava forse diversa la sua seconda luna di miele con Inzaghi, Niccolò Pierozzi: il terzino, passato a gennaio alla Salernitana, aveva iniziato al meglio la sua avventura in Campania ma poi l’esonero di Pippo e un infortunio (che il giocatore sta peraltro curando al Viola Park) lo hanno fatto retrocedere nelle gerarchie di Liverani e ora di Colantuono. Per lui si contano 5 presenze consecutive in maglia amaranto e poi uno stop.

LA TERNANTINA. A sorprendere, invece, sono stati un po’ tutti i ragazzi che tra la scorsa estate e il mercato di gennaio si sono trasferiti alla Ternana. Chi più, chi meno (tra Distefano, Favasuli, Lucchesi, Amatucci e Dalle Mura) ha saputo dare il proprio contributo, ritagliandosi in alcuni momenti del campionato di Serie B uno spazio da assoluto protagonista. È il caso, nello specifico, di Amatucci in mediana e di Lucchesi in difesa (in particolar modo il regista, arrivato in inverno in Umbria, è fin da subito diventato titolare) ma anche gli altri tre hanno dato un apporto notevole alla formazione di Breda.

A TUTTO BIANCO. Che dire poi di Alessandro Bianco, il giovane forse più pronto (è anche quello che, dopo l’annata in prima squadra a Firenze nel 2022/23, ha più esperienza di tutti) che sembra ormai prossimo al ritorno in viola? Il classe 2002 alla Reggiana ha stupito tutti: 31 presenze (Coppa Italia compresa), 2 gol e 2 due assist e una montagna di personalità da vendere. Se gli emiliani stanno per centrare il target salvezza lo devono in particolar modo al loro centrocampista, sempre più in odore di un ritorno alla Fiorentina.

SALÒ AMARA. Poco da raccontare invece per i due baby in prestito alla FeralpiSalò, ovvero Ferrarini (appena 3 presenze da inizio anno) e Dimo Krastev, che dopo l’esperienza poco felice a Catanzaro non è rinato nella sua nuova squadra (appena una presenza da gennaio!).

C SIAMO ANCHE NOI. Chiusura con i tantissimi giovani che militano in Serie C e che hanno portato in dote, a loro volta, risposte più o meno confortanti: chi è ancora nei bagordi per la festa promozione è Edoardo Pierozzi, che con una rete al Pescara sabato scorso ha regalato la Serie B al suo Cesena mentre restano ancora sospesi i giudizi di tanti altri baby che stanno portando a termine la propria avventura tra i “pro” in C: da Gentile a Fiorini, passando per Agostinelli, Toci, Guidobaldi, Dutu, Prati ed Egharevba.