B. VALERO, 4-2 alla Juve? Ho ancora i brividi. Rossi...

L’ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha parlato così della sfida di sabato sera contro la Juventus: “La settimana prima della partita contro i bianconeri era la più importante dell’anno per la città e i tifosi. Mi ricordo in quella settimana una volta vennero dei tecnici a mettermi internet e scherzando mi dissero che se non avessi vinto me lo avrebbero tolto. Sarà anche una cosa provinciale ma a me questa atmosfera che c’è a Firenze prima della partita piace tantissimo. Gli stranieri non capiscono fin da subito che rivalità c’è appena scendono in campo lo capiscono immediatamente. La partita del 4-2? È stata una giornata incredibile. All’intervallo eravamo distrutti ma Montella molto tranquillamente ci disse che avevamo le possibilità di ribaltare la partita. Nessuno ci credeva e poi si è scatenato l’inferno. È stato indimenticabile. Dopo il rigore abbiamo capito che nell’aria c’era qualcosa, stava per succedere qualcosa di importante. Quella era la miglior difesa di Italia e noi gli facemmo quattro gol. Mi vengono i brividi a ripensare a quella gara. Il 3-0 della scorsa stagione? Ho rischiato l’espulsione ma non avevo intenzioni cattive. Quando giochi da tanti anni dopo un po’ gli arbitri ti rispettano. Dovrebbero esserci ex calciatori nella sala VAR. Giuseppe Rossi alla SPAL? Sono molto contento perché non ho mai visto uno che vive di calcio come lui in tutta la mia carriera. Può ancora togliersi qualche soddisfazione e se lo merita. Uno dei più bravi e più sottovalutati allo stesso tempo. La partita con più sofferenza? Sicuramente la semifinale di Coppa Italia quando all’andata facemmo benissimo con Salah e poi al ritorno si perse 3-0”.