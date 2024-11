AVV. GUDMUNDSSON, Sorpresi da decisione del PM

FirenzeViola.it

L'avvocato di Albert Gudmundsson, Vilhjálmur Vilhjálmsson, ha rilasciato una dichiarazione all'ANSA riguardo alla decisione la Procura di Rejkyavik di ricorrere in appello contro l’assoluzione dell’attaccante della Fiorentina, finito sotto processo con l’accusa di cattiva condotta sessuale in seguito alla denuncia da parte di una ragazza sua connazionale:

"Confidiamo che Albert Gudmundsson verrà nuovamente assolto anche dalla Corte Nazionale. Lui è già stato dichiarato innocente in primo grado dal tribunale distrettuale islandese. Il giudice è stato molto chiaro al momento della sentenza, l'assoluzione di Albert è stata molto ben motivata, non c'erano dubbi sulla sua innocenza ed è stata una decisione giuridicamente corretta. Siamo sorpresi della decisione del Pubblico Ministero di ricorrere, ma la legge islandese permette questo ultimo grado di ricorso. Restiamo tranquilli e fiduciosi perché Albert è completamente innocente come è già stato decretato dal giudice del tribunale distrettuale. Albert continuerà a giocare normalmente come ha sempre fatto e tornerà anche a disposizione della sua Nazionale".