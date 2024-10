AVV. GRASSANI, Assoluzione Gudmundsson: vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'avvocato esperto di diritto sportivo Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Italia 7 per parlare dell'assoluzione di Albert Gudmundsson: “Questo pronunciamento va a netto favore del giocatore fermo restando la facoltà della vittima di proporre appello e consolida in maniera pressoché definitiva il trasferimento di Gudmundsson dal Genoa ai viola. Scongiura infatti che quella clausola rescissoria di restituzione del giocatore al club ligure potesse essere invocata dalla Fiorentina in caso di condanna. Stiamo quindi parlando di una bellissima notizia per la società, per i tifosi e soprattutto per il giocatore in una vicenda odiosa. Adesso può così tornare a pensare solamente al gioco del calcio".

Quanto era pericolosa l’accusa di cattiva condotta sessuale?

“Gli ordinamenti italiano e islandese sono totalmente differenti, basti pensare che in certi paesi del Nord Europa non esiste neanche la pena dell’ergastolo neanche per i reati più gravi come gli omicidi più efferati. Resta il fatto che l’accusa da cui Gudmundsson doveva difendersi era pesante, grave e molto molto infamante per la reputazione di qualunque cittadino figuriamoci per un calciatore professionista che è anche un personaggio pubblico”.