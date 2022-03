AVRAMOV, Viola merita l'Europa. Offese Vlahovic...

Vlada Avramov, ex portiere della Fiorentina ed ora preparatore dei portieri all'Honved, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare di temi legati ai viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che idea si è fatto del calcio italiano?

"Sinceramente sto seguendo più delle altre Fiorentina e Cagliari. Sono contento per i viola che stanno facendo molto bene in questo campionato".

La Fiorentina è ancora in corsa per l'Europa?

"Sì. Va bene e devono esserci alti e bassi, tutte le squadre ne hanno, anche quelle che stanno lottando per lo scudetto. Spero che la Fiorentina si rialzi e arrivi in Europa perché se lo merita, sta giocando bene".

Che idea si è fatto sulla vicenda Vlahovic?

"Ogni giocatori sceglie il suo destino. Se il serbo ha deciso così amen, non voglio entrare nella sua decisione. Posso solo dire che i tifosi fiorentini quando lo offendono fanno lo stesso anche con i giocatori serbi dei viola. Non è una cosa bella".

Che cosa pensa di Piatek?

"Spero che faccia gol, questa è la prima cosa, ma è difficilissimo arrivare qui dopo Vlahovic e far bene come lui perché Vlahovic è uno dei più forti attaccanti in Europa".