AVRAMOV A RFV, Questa Viola corre e vuole vincere

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Vlada Avramov a Radio FirenzeViola

L'ex portiere viola Vlada Avramov è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Mai dire G&G": "La mia era una grande Fiorentina e il ricordo più bello è stata Fiorentina-Lazio quando vincendo 2-1 siamo andati in Champions. Ai miei tempi c'era il portiere più forte ossia Frey. Il avevo fatto grandi campionati in B prima di arrivare in viola ma trovai appunto un Frey devastante. Poi la Fiorentina non mi voleva lasciare andare, il ds Corvino mi diceva che serviva anche un terzo forte per la Champions. Se fossi venuto quattro anni più tardi a Firenze me la sarei giocata con un altro portieri ma con lui non era possibile. C'erano grandi campioni, in panchina c'erano Vieri, Jorgensen...".

Cosa ti piace di questa Fiorentina? "Per scaramanzia in vista di mercoledì dico solo che tifo che vinca la Fiorentina ma meno se ne parla e meglio è. Vedo che i giocatori corrono e hanno voglia di vincere come 12-13 anni fa".

Cosa fa ora? "Sono allenatore dei portieri già da 6 anni, partendo come vice di Di Palma con Prandelli ed ora sono all'Honved da due anni e devo allungare per altri due. Sto bene in Ungheria ma prima o poi tornerò in Italia".

Terracciano? "Ha fatto bene già l'anno scorso e se gli mettono un altro vicino per la concorrenza dà ancora di più"

Vlahovic? "Nainggolan ha rifiutato tante volte la Juve, anche se l'hanno chiamato, ma se Vlahovic ha scelto di andarci non posso entrare nelle sue scelte. Lui credo tifasse Juventus anche prima"

Pronostico? "Per scaramanzia come ho detto non lo faccio, tifo cento per cento ma non dico niente"