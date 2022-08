AUSTRIA, Duncan non preoccupa, Dodo...

A pochi minuti dal termine della partita pareggiata 0-0 con il Qatar giungono novità importanti direttamente dal ritiro in Austria, in merito a Duncan e Dodo, usciti per infortunio. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it per il centrocampista ghanese il problema muscolare dovrebbe costringerlo a fare ritorno a Firenze, per iniziare un lavoro personalizzato e recuperare in fretta già in vista della prima giornata di campionato. Niente esami strumentali dunque. Per Dodo invece si tratta di una semplice botta e quindi resterà con la squadra in Austria (il terzino ha seguito regolarmente la fine del match dalla panchina). Nulla di preoccupante per entrambi.