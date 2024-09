ATZORI A RFV, Empoli ben gestito. Palladino paga...

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico Gianluca Atzori è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmisisone "Firenze in campo" per parlare di attualità viola e non solo: "Le piccole stanno dimostrando di esserci e con il cambio di allenatore hanno fatto comunque bene. L'Empoli? E' sempre stata la forza dell'Empoli, dove ho avuto la fortuna di giocare, perché c'è sempre sempre la stessa persona, Fabrizio Corsi, a gestirla che capisce di calcio e la dice lunga sul suo storico, con i risultati che oggi gli danno ragione. In Gyasi e Colombo che magari in altre squadre non si sono affermati loro ci credono e dunque giocano bene".

Giudizio sulla Fiorentina? "Firenze non è Monza ma è una piazza più esigente, lì veniva dalla Primavera ed era stato scelto dalla proprietà ed ha fatto bene. A Firenze ovviamente le aspettative sono diverse, l'inizio non è stato facile ma sta trovando la quadra, d'altronde non era facile ripetere la Fiorentina di Italiano che è arrivata tre volte ad una finale".