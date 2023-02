ATTACCO, Jovic-Cabral: un duello scaccia crisi

Come scritto dal Corriere dello Sport domani per la trasferta con il Braga, Vincenzo Italiano riapre la lotteria in attacco. Jovic in Conference League, dall’inizio della stagione, ha realizzato quattro reti e Cabral due. A Torino contro la Juventus i due centravanti sono stati entrambi bocciati dall’allenatore che li ha relegati in panchina dal primo minuto e ora lottano, con ancor più “cattiveria”, per una maglia scaccia-crisi. Tocca a loro cominciare a segnare con continuità, anche perché la soluzione di Kouame centravanti è più fantasiosa che efficace e non ha dato i risultati sperati. Il serbo ha segnato contro gli Hearts of Midlothian, sia all’andata che al ritorno, e ha realizzato una doppietta con il Basaksehir, mentre il brasiliano ha fatto centro nella prima uscita e nell’ultima ovvero nella sfida di qualificazioni contro il Twente e a Riga dove sono andati a segno pure Barak e Saponara. I numeri della Fiorentina in formato internazionale sono diversi e migliori rispetto a quelli degli stessi viola in serie A con una media-gol di due centri a partita.