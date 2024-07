ATTACCO, Fiorentina, fatta per il classe 2005 Tarantino

FirenzeViola.it

La Fiorentina sta per battere un altro colpo in avanti: si tratta di Jacopo Tarantino, attaccante dell'Ascoli e già accostato ai viola nelle ultime settimane. Il classe 2005, 3 presenze in Serie B con i bianconeri in questa stagione, sembra adesso a un passo dall'arrivo a Firenze. Tarantino, impiegato nella scorsa annata anche in Primavera (29 presenze e 14 reti) dovrebbe firmare domani con il club viola. Questo quanto riporta Tuttomercatoweb.com.