ATTACCO, E il problema del gol: i dati del "tridente"

Il problema del gol è ormai cosa nota in casa Fiorentina e lo dimostrano anche i numeri. Secondo quanto mostrano i dati di Transfermarkt per quanto riguarda i migliori tridenti d'attacco per numero di gol, divisi per squadra in questa stagione, la Fiorentina ha il peggior trio in base alla partecipazione (39,1%) delle reti del terzetto su quelle effettuate da tutta la squadra. Il terzetto preso in considerazione, poiché il migliore proprio in termini di marcature realizzate, è quello formato da Nico Gonzalez, Jovic e Cabral con 3 gol a testa per un totale di 9 reti su 23 totali. E' vero che i tre calciatori selezionati per Sampdoria, Empoli ed Hellas Verona hanno segnato meno rispetto ai tre viola, però hanno inciso di più sui gol totali della squadra dato che la percentuale è leggermente più alta. Come mostra l'immagine in calce, da considerare è anche il valore del tridente viola in questione, ovvero di 49 milioni di euro. Il più alto se non si conta le prime 7 della classe.