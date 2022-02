ATALANTA-FIORENTINA 2-3, Rivivi il LIVE di FV!

20.00 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.58 - Un finale clamoroso al Gewiss Stadium! Momenti di tensione pazzesca durante la revisione al VAR, ma che vittoria incredibile. La Fiorentina, con un uomo in meno, segna all'ultimo secondo con Milenkovic e si regala la semifinale di Coppa Italia!

90' +5' - È FINITA! LA FIORENTINA HA VINTO!

90' +4' - VAR che sta valutando un episodio: possibile fuorigioco di Bonaventura. Tensione alle stelle.

90' +3' - ALL'IMPROVVISO! MILENKOVIC SI TROVA PALLA AL LIMITE DELL'AREA E SCARICA UN DESTRO ALL'ANGOLO: LA FIORENTINA È IN VANTAGGIO!

90' +3' - GOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOLLLL!!! MILENKOVIC!!!

90' +2' - Mamma mia che brivido! Djimsiti colpisce di testa da due passi, il pallone va ad incrociare ed esce di un soffio. Si salva la Fiorentina!

90' +2' - Chiusura provvidenziale di Torreira in area. La Fiorentina soffre.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

87' - Ikoné ruba palla a Freuler ma scivola al momento di entrare in area. Era una ghiottissima occasione per la Fiorentina.

83' - Muriel mette a sedere Milenkovic, poi per fortuna sbaglia il cross. Palla a Terracciano.

81' - Cambio nella Fiorentina: fuori Maleh, dentro Milenkovic.

80' - ROSSO A MARTINEZ QUARTA. Intervento da ultimo uomo su Muriel che fa estrarre il secondo giallo all'arbitro. Ma francamente ci sono molti dubbi: l'intervento dell'argentino era sulla palla.

79 ' - Traversa di Zappacosta! Altro bolide, ma stavolta il legno alto salva Terracciano.

77' - Pessina! Cross di Koopmeiners per lo stacco del numero 32 che di testa non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

74' - Cambio anche per la Fiorentina: dentro Ikoné, fuori Saponara.

74' - Doppio cambio per l'Atalanta: fuori Pasalic e Malinovskyi, dentro Pessina e Muriel.

73' - Occasione Fiorentina! Batti e ribatti in area con Maleh che viene anticipato poco prima di battere a rete. Si salva l'Atalanta!

71' - Musso stavolta para il rigore, ma il pallone torna a disposizione di Piatek che non può sbagliare: è 2-2 al Gewiss Stadium!

71' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLL!!! SPARA ANCORA PIATEK!

70' - CALCIO DI RIGORE! Calcione di Koopmeiners a Maleh, l'arbitro non ha dubbi. All'improvviso, occasione per il pareggio.

65' - Sottil! Sponda di Maleh che permette al neo entrato di calciare con il mancino dal limite: palla fuori di un soffio.

63' - Fiorentina in difficoltà ora, l'Atalanta pare più pimpante. Sgroppata di Hateboer che serve dalla parte opposta Freuler, fermato in extremis da Odriozola.

58' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Nico Gonzalez e Castrovilli, dentro Sottil e Bonaventura.

56' - Boga ne punta due, vince un rimpallo con Quarta e poi a tu per tu con Terracciano trova l'angolo opposto: rete pregevole del 10 nerazzurro per portare avanti l'Atalanta. Si fa dura per la Fiorentina.

56' - GOL DELL'ATALANTA. Altra perla, stavolta di Boga.

55' - Bella combinazione Nico Gonzalez-Piatek: il cross basso dell'argentino non arriva però a Maleh che era solo in area.

54' - Piatek! Vola in cielo su una punizione di Biraghi leggermente troppo alta: corpo all'indietro, il pallone termina alto non di molto. Occasione Fiorentina!

53' - Ccross pericoloso di Biraghi allontanato da Djimsiti, altrimenti Piatek avrebbe battuto a rete.

50' - Primi minuti senza particolari squilli. La Fiorentina sembra poter controllare dopo la fine del primo tempo di sofferenza.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio per le due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +4 ' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' +3' - Gioco fermo per una pallonata presa da Nico direttamente da punizione. Poi si riparte con 30 secondi extra.

45' +1' - Giallo per Martinez Quarta che inspiegabilmente entra malissimo su Zappacosta.

45' +1' - Palo clamoroso di Boga, si salva la Fiorentina! Cross di Zappacosta toccato dal 10 atalantino, poi la Viola non allontana e Pasalic per fortuna cicca il pallone. Che brivido!

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

43' - Punizione pericolosa di Biraghi dalla destra: sinistro potente che attraversa tutta l'area e termina sul fondo.

38' - Giallo a Igor costretto ad entrare malamente per fermare Koopmeiners che aveva rubato palla a Maleh all'altezza della linea laterale.

37' - Cambio nell'Atalanta: esce Palomino, entra Koopmeiners.

35' - Partita che si è innervosita molto, anche perché i giocatori dell'Atalanta stanno menando molto e si arrabbiano quando i viola restano a terra.

32' - Giallo a Pasalic dopo che l'arbitro ha stoppato il gioco per una botta presa alla testa da Torreira.

30' - Un bolide pazzesco che si infila al sette con Terracciano inerme: l'Atalanta pareggia alla prima vera occasione da gol, che rete di Zappacosta.

30' - GOL DELL'ATALANTA. Una rete incredibile di Zappacosta.

28' - Il corner lo colpisce di testa Martinez Quarta ma debolmente, palla a Musso.

27' - Gonzalez! Prima sbaglia e tutto solo in area prova inspiegabilmente un passaggio intercettato, poi con un mancino pregevole spaventa Musso, molto bravo ad allungarsi e parare.

25' - Malinovskyi con un sinistro che termina di pochissimo a lato, anche se viene fischiato fuorigioco al termine dell'azione.

23' - Ancora Boga pericoloso, con un cross per Hateboer ben coperto da Maleh. Una partita che somiglia molto ad una battaglia.

21' - Prima azione dell'Atalanta con Boga che si fa 40 metri palla al piede ad una velocità impressionante. Alla fine Quarta devia il cross che termina tra le braccia di Terracciano.

17' - Fiorentina molto pericolosa con una ripartenza fulminea: Maleh non riesce a colpire bene un pallone che rimbalzava al limite dell'area. Poi sugli sviluppi dell'azione rilevato un fuorigioco dubbio a Piatek.

15' - Pubblico di casa discretamente carico e Atalanta che sta scaldando i motori. Sarà una partita molto lunga...

13' - Nico Gonzalez! Mancino da fermo che trova Musso pronto alla respinta. Ma grande Fiorentina in questo inizio.

10' - Maleh! Fiorentina che sente l'odore del sangue e grazie ad una combinazione pregevole riesce a far finire il pallone finisce a Maleh in area: tiro al volo deviato in corner.

9' - Di ghiaccio il polacco, che si prende il suo tempo, attende il movimento di Musso e lo spiazza: Fiorentina in vantaggio con un rigore perfetto di Piatek!

9' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! PIATEK NON SBAGLIA!

7' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Pestone netto di De Roon a Nico Gonzalez sulla linea dell'area di rigore. De Roon si infuria ma evidentemente ignora il regolamento, giallo per il centrocampista.

7' - ATTENZIONE: ARIBTRO AL VAR per valutare un potenziale rigore.

5' - Prima occasione per la Fiorentina, con Biraghi che crossa dopo un'azione prolungata: Piatek non ci arriva per poco, si salva l'Atalanta.

3' - Altra botta per un giocatore della Fiorentina, questa volta è Nico Gonzalez a prendere un pestone da Zappacosta.

1' - 10 secondi e Biraghi resta a terra dopo una gomitata presa all'orecchio da Hateboer. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una partita molto dura.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Atalanta, in consueto completo nerazzurro. Fiorentina invece in bianco.

Ci siamo, la Fiorentina prova l'impresa a Bergamo: battere l'Atalanta di Gasperini e guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Sassuolo, partita in programma stasera. I nerazzurri vivono un momento difficile con l'infortunio di Zapata e la sconfitta contro il Cagliari arrivata in campionato, ma sulla carta restano i favoriti fosse solo perché giocano in casa. Italiano dal canto suo vuole dare un segnale dopo la caduta contro la Lazio e l'occasione è ghiotta, vediamo cosa succederà. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida, restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Palomino, Djimsiti, Demiral, Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta, Malinovsky, Boga, Pasalic. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano