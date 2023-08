ASSENTI, Ecco perché non ci sono Ikoné e gli altri

Fonte: Andrea Giannattasio

Dalla lista dei convocati mancano cinque giocatori, compreso Castrovilli che si è operato di nuovo al ginocchio nei giorni scorsi e dunque ne avrà per un po'. Barak e Pierozzi sono ancora out per i problemi di salute avuti, con i due giocatori che stanno lavorando per recuperare. Mina sta svolgendo un lavoro individuale per tornare in forma mentre Ikone è out per i postumi di un fastidio all'anca sinistra dopo la botta presa a Newcastle.

