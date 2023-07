ASS. TIFO, Si apra il Viola Park. E sullo stadio Franchi...

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite un post su Facebook l'Associazione Tifosi Fiorentini ha dichiarato tutto il proprio sgomento per una serie di punti che riguardano il restyling del Franchi e l'inagibilità di alcune strutture del Viola Park. Qui sotto il testo del comunicato pubblicato dall'ATF:

"Lunedì 17 luglio presso il Viola Park all’interno del Media Center si è svolto un incontro tra le Associazioni del tifo e la dirigenza della Fiorentina. Di seguito la posizione dell’Associazione Centro Coordinamento Viola Club, Associazione Tifosi Fiorentini e Associazione Solo Viola rispetto ai temi trattati:

ACCESSO DEI TIFOSI AL VIOLA PARK – AGIBILITA’ STADI CURVA FIESOLE E DAVIDE ASTORI

È iniziato il ritiro. I tifosi vogliono assistere alle amichevoli e agli allenamenti. Siamo stati informati che per il “momento” non è possibile. Stiamo scherzando? Quando si pensa di risolvere il problema del parcheggio di cui tutti siamo a conoscenza ormai da tempo?

NON È PENSABILE NON ENTRARE AL VIOLA PARK.

NON È PENSABILE CHE MANCHI L’AGIBILITA’ ai DUE STADI del Viola Park

Vogliamo assistere in tutti i modi all’amichevole con il Catanzaro, partita attesa dalla tifoseria viola da molto tempo, vogliamo in qualche modo poter salutare una tifoseria gemellata dagli anni ‘70. Non si può sapere che la squadra è al Viola Park e i tifosi fuori che non possono entrare: non esiste! Chiediamo con forza alle Istituzioni che sono coinvolte a vario titolo di trovare una soluzione praticabile nell’immediato almeno in occasione delle partite/eventi al Viola Park per poi ovviamente arrivare ad una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile.

STADIO

Ribadiamo la nostra posizione:

1) nel caso di lavori al Franchi i tifosi dovranno poter entrare allo stadio per vedere giocare la Fiorentina (esempio Udine e Bergamo) a settori alternati

2) se dovessero iniziare i lavori i tifosi dovranno avere la certezza che saranno finiti in un tempo determinato perché sappiamo come vanno queste cose (vedi parcheggio Viola Park)

3) la capienza minima deve essere tale da tenere unita la tifoseria, senza fare distinzioni tra tifosi e senza porre limitazioni a coloro che costituiscono la presenza minima garantita al Franchi a prescindere da quando viene disputata la partita (16.000 posti sono troppo pochi, lo abbiamo già fatto presente). Inoltre, non è una questione solo di soldi, già ampiamente sottolineata, ma anche di mantenere l’appartenenza alla squadra da parte di coloro che arrivano allo stadio da fuori Firenze compiendo enormi sacrifici: non vogliamo in alcun modo rischiare che una parte della tifoseria non trovando posto per almeno due anni si disaffezioni.

FIORENTINA e ASSOCIAZIONI

Il direttore generale Joe Barone ha invitato le Associazione a collaborare attivamente con Fiorentina al fine di consolidare ed aumentare i tifosi viola con qualsiasi tipo di iniziativa dando maggiore spazio a quelle legate al territorio come già Fiorentina ha iniziato a fare con il Viola Park. ACCVC, ATF e SOLO VIOLA hanno ricordato durante l’incontro le finalità indicate nei propri statuti dando piena disponibilità ad iniziare fattivamente la collaborazione il prima possibile, ritornando così al fatto che i tifosi devono poter accedere al Viola Park da subito.