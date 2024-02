ARTHUR, Scarso impiego per guai muscolari: il punto

Fonte: Giacomo Iacobellis

Dietro al drastico calo di rendimento della Fiorentina c'è anche l'assenza, o la forma non particolarmente brillante, dei suoi senatori. Se in attacco mancano le idee di Bonaventura e Nico Gonzalez, in mezzo al campo si è spenta la luce a causa del minutaggio sempre più ridotto di Arthur.

Se è vero che il centrocampista brasiliano ha saltato solamente una partita, quella col Lecce del 2 febbraio, è altrettanto vero che mister Italiano non lo lascia in campo per 90 minuti in campionato dallo scorso 10 dicembre (90 minuti in campo nell'1-1 con la Roma). C'è però l'eccezione della semifinale di Supercoppa italiana del 18 gennaio, in cui Arthur ha giocato tutto l'incontro perso col Napoli.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dietro al minor protagonismo di quella che era stata la rivelazione gigliata nell'inizio di stagione ci sarebbe qualche problemino muscolare. Un fastidio che ha impedito all'ex Barcellona di allenarsi e giocare con la stessa continuità vista nelle scorse settimane. Da qui la scelta di mister Italiano di provare a preservarlo negli ultimi due mesi, senza rischiare di aggravarne ulteriormente le condizioni fisiche del classe '96. Che adesso sembra però recuperato e pronto a tornare a dare il suo contributo al 100% alla Fiorentina.