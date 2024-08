ARTHUR, Possibile ritorno a Firenze? Valutazioni in corso

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Possibile ritorno a Firenze per Arthur? Difficile, ma non impossibile. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nei giorni scorsi le parti hanno parlato dell'eventualità di un ritorno del brasiliano alla Fiorentina dove ha appena concluso una stagione che lo ha visto tornare in campo con discreta continuità e ha soddisfatto il club viola che anche per questo non chiude affatto all'ipotesi, tanto più che con la Juventus è in ballo anche l'affare Nico Gonzalez.

Allora chissà che proprio Arthur non possa diventare una pedina di scambio al pari di McKennie, anche se dai primi approcci la Fiorentina ha fatto capire di volere principalmente soldi per poter trattare la cessione del suo attaccante argentino. Ci sono diverse questioni da risolvere per Arthur alla Fiorentina, prima di tutto economiche visto che anche dopo il rinnovo firmato dal giocatore prima del prestito, lo stipendio resta alto per le casse viola. Il brasiliano però resta in uscita dalla Juventus e se nei prossimi giorni non troverà una soluzione alternativa, ecco che la pista Fiorentina potrebbe davvero accendersi.