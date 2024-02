ARTHUR, La Juve potrebbe fare sconto sui 22 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questa mattina Tuttosport, nell'analizzare il tesoro fatto fruttare dalla Juventus per i presititi dei vari Soulé, Huijsen, Barrenechea e Kaio Jorge, ha parlato anche di Arthur, ormai punto fermo del centrocampo della Fiorentina. Il club di Commisso vorrebbe continuare a investire sul regista brasiliano ma non a cifre così elevate, ed è per questo motivo che la Juventus starebbe pensando uno sconto su quei 22 milioni che i viola dovrebbero versare nelle casse della Vecchia Signora.